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Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за вируса

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Рынки США показали рекордный рост после рекордного с 1987 года падения

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Рынки США показали рекордный рост после рекордного с 1987 года падения

Основные американские фондовые индексы по итогам торгов 13 марта закрылись ростом на 9% после крупнейшего за последние 33 года падения, которое произошло днем ранее. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные Нью-йоркской фондовой биржи.

Так, промышленный индекс Dow Jones вырос на 1 981 пункта, или 9,3%. Показатель S&P 500 поднялся на 9,2%, а NASDAQ подскочил на 9,3%. Это произошло на фоне заявлений президента Дональда Трампа о введении в США режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса COVID-19, отмечает Bloomberg. Рост связан с возможными экономическими мерами, которые власти планируют принять для того, чтобы минимизировать последствия инфекции.

На фоне выступления Трампа выросли и цены на нефть: на торгах на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса Brent с поставкой в мае выросла на 5%, до $34,97. Такой же рост показала и стоимость нефти WTI, которая поднялась до $33,42.

Крупное снижение на рынках США произошло на торгах 12 марта: тогда Dow Jones опустился на 9,99%, S&P 500 — на 9,51%, а NASDAQ — на 9,43%. Обвал стал сильнейшим с 1987 года, когда показатель Dow Jones в «черный понедельник» упал на 22,61%. Эксперты связали падение с опасениями из-за нового коронавируса.

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Как сообщает CNBC, несмотря на рост на закрытии торгов, за неделю американские индексы потеряли в среднем 9%: Dow Jones снизился на 10,36%, S&P 500 — на 8,86%, а NASDAQ — на 8,16%.

Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, биржевые индексы
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