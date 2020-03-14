В России число зараженных коронавирусом выросло до 59 человек

Число инфицированных коронавирусом нового типа в России за последние сутки выросло с 45 до 59. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России, которое цитирует РБК.
Из 14 новых зарегистрированных случаев девять были выявлены в Москве, один в Московской области, один в Санкт-Петербурге, два в Кемеровской области, один в Калининградской области.
Все заболевшие в последние две недели посещали страны Евросоюза: Италию, Францию, Австрию, Германию, Польшу и Швейцарию. В настоящее время они отправлены в инфекционные боксы. Также выявлены люди, с которыми они контактировали в России. Сейчас ведется работа по их помещению под медицинское наблюдение.
По данным оперативного штаба, из 59 заразившихся на территории России выписаны три человека: двое граждан КНР и один гражданин России.
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