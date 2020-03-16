Зеленский требует закрыть метро и ограничить количество пассажиров в маршрутках

В связи с опасностью распространения коронавируса Covid-19 президент Владимир Зеленский просит правительство остановить междугороднее и межобластного сообщение и работу метрополитенов с 12:00 дня 18 марта.
Об этом президент заявил в видеообращении.
Зеленский сообщил, что 16 марта состоится заседание правительства, к которому у президента есть ряд поручений.
«Министерству инфраструктуры с 12:00 дня 18 марта 2020 года запретить железнодорожное авиа и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское перевозки. Запретить работу метрополитенов. Городские перевозки могут осуществляться в режиме „до 10 человек“ в маршрутных такси и в такси. И до 20 человек в троллейбусах/автобусах/трамваях», — отметил он.
Президент заявил, что отныне чаще будет выходить с информированием о ситуации с Covid-19.
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