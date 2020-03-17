Рада утвердила ряд норм, направленных борьбу с коронавирусом

Верховная Рада Украины внесла изменения в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).
За законопроект № 3219 утром во вторник проголосовали 344 народных депутата.
Одной из норм законопроекта о противодействии коронавирусу является предоставление возможности местным властям ограничивать работу общественного транспорта, заявил ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
Радуцкий подчеркнул, что решение о формате ограничения работы общественного транспорта будут принимать местные власти.
Кроме того, одной из норм законопроекта о противодействии коронавирусу станет введение административной и уголовной ответственности за нарушение правил обсервации, а также за умышленное заражение коронавирусом Сovid-19.
Так, в тексте документа указано, что ст.325 УК Украины трактуется таким образом, что за нарушение правил и норм, установленных с целью предотвращения эпидемических и инфекционных заболеваний, а также массовых неинфекционных заболеваний будет установлено наказание в виде штрафа от 1 до 3 тыс. необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17-54 тыс грн — ИФ), ареста сроком на 6 месяцев, ограничение или лишение свободы на 3 года, если такие действия привели или могли привести к распространению болезни. К перечню таких заболеваний добавят и коронавирус Covid-19.
Если же нарушения правил обсервации повлекло за собой смерть или другие серьезные последствия для третьих лиц — нарушитель может получить тюремный срок от 5 до 8 лет.
Действовать данные нормы будут на протяжении трех месяцев со дня публикации закона.
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