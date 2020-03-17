Кабмин готов ввести чрезвычайное положение в Украине

Кабинет министров готов к введению чрезвычайного положения в Украине для противодействия эпидемии коронавируса, если это будет необходимо.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль, отвечая на вопросы народных депутатов на внеочередном пленарном заседании Верховной Рады, сообщает Укринформ.

«В дальнейшем, в случае необходимости, мы готовы к введению чрезвычайного положения в Украине, так же как делает большинство стран Европы. Если это будет необходимо, мы к таким решениям готовы. Предложения подготовлены и будут предоставлены, законодательство у нас соответствующее есть, оно регулирует все эти вещи», — отметил Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что с целью противодействия коронавирусу Кабмин ежедневно принимает непростые решения, которые не вводились во времена независимости Украины.

Напомним, что парламент утром во вторник собрался на внеочередное заседание для принятия законопроектов по борьбе с коронавирусом.