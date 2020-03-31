Рада больше не соберется до конца карантина

Верховная Рада будет работать в комитетах и фракциях до завершения карантина, сообщает сайт парламента.

Согласно принятому в понедельник на внеочередном заседании Рады и уже подписанному руководителем парламента Дмитрием Разумковым постановлению, внесены изменения в календарный план проведения третьей сессии: парламент работает в режиме комитетов, комиссий, депутатских фракций (групп) до отмены карантина, установленного Кабинетом министров Украины.

Ранее принятым постановлением предусматривалось, что Рада работает в комитетах, комиссиях, депутатских фракциях и группах с 17 марта до 3 апреля.

Как сообщалось, Кабмин объявил о карантине в связи с пандемией коронавируса на период 17 марта — 3 апреля, а затем продлил его до 24 апреля.