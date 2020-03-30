Верховная Рада хочет собраться сегодня еще раз

Верховная Рада может провести 30 марта еще одно внеочередное заседание — третье, чтобы обсудить вопросы банков, земли и Министерства финансов.

Об этом сообщил собеседники «Украинской правды» во фракции «Слуга народа».

По его словам, всех депутатов попросили далеко не расходиться, потому что на 16:00 планируют третье заседание.

«Хотим на 16.00. Банки, земля и еще раз Минфин (назначение министра финансов — ред.)», — сказал собеседник издания.

Напомним, что в понедельник парламент уже провел два внеочередных заседания: первое длилось около 30 минут, хотя на него был вынесен широкий круг вопросов, второе длилось менее 10 минут — на нем приняли закон о питании в армии.

Депутаты заседали в медицинских масках и перчатках из-за риска заразиться коронавирусом.

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики утром 30 марта не смог рассмотреть законопроект № 3260 о банках (так называемый «антиколомойский») из-за отсутствия кворума, но в 13.00 таки собрался — и никто из его членов не выступил против правительственного проекта, а Александр Дубинский и Ольга Василевская-Смаглюк, которые вносили альтернативы, воздержались.