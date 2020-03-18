В Беларуси растет число заразившихся коронавирусом

Число заразившихся новым коронавирусом в Беларуси за минувшие сутки выросло на 15 и сейчас составляет 51, сообщили в среду в Минздраве страны.

«По состоянию на 8:00 утра сегодня только девять пациентов имеют клинические признаки инфекции COVID-19, то есть по сути являются больными. Также на контроле находятся 37 пациентов с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни, — сказано в сообщении. — Выписано пять пациентов, еще трем проводится повторное лабораторное обследование, и они готовятся к выписке в ближайшее время».

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли.