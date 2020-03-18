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В Чехии обязали граждан носить маски и установили для пожилых время совершения покупок

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В Чехии обязали граждан носить маски и установили для пожилых время совершения покупок

Чешское правительство обязало жителей страны носить марлевые повязки и респираторы в общественных местах, пожилым людей рекомендовано совершать покупки в магазинах в специально отведенное время. Об этом сообщил журналистам в среду премьер-министр республики Андрей Бабиш.

«Правительство распорядилось о введении обязанности носить любые средства защиты рта и носа в общественных местах, — подчеркнул он. — Данная мера вступает в силу сегодня в полночь».

Таким образом, с 19 марта без средств защиты нельзя находиться вне жилых помещений. Выходя из дома, жители страны обязаны надевать марлевые повязки и респираторы, а у кого нет этих средств защиты — закрывать лицо шарфами или другими изделиями из текстиля.

Правительство также призвало пожилых граждан максимально беречь здоровье в период распространения вируса. Специально для них установлены часы покупки продуктов питания в магазинах. «Правительство запрещает с сегодняшней полночи присутствие граждан во всех продуктовых магазинах по всей республике с 10:00 до 12:00 по центральноевропейскому времени ежедневно, кроме граждан старше 65 лет», — сказал премьер.

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В стране с 16 марта действует общенациональный карантин из-за коронавируса. Закрыто большинство магазинов и предприятий, предоставляющих услуги населению. Не работают или резко сократили приемные часы государственные учреждения.

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В Чехии на данный момент выявлено 464 инфицированных коронавирусом. Наибольшее число заразившихся находится в Праге. Минздрав Чехии сообщил о первых случаях позитивной диагностики коронавируса на национальной территории 1 марта.

Чехия, коронавирус
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