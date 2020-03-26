Зеленский пообещал найти управу на спекулянтов, повышающих цены

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал не допустить роста цен на продукты питания в регионах страны и жесткие меры в отношении спекулянтов.
В обращении к украинцам в четверг он напомнил, что 25 марта было проведено совещание с местными властями.
«Мы понимаем первоочередные потребности всех регионов и круглосуточно работаем, чтобы их обеспечить. Соответствующие задачи обрабатывает Кабинет министров. Часть решений уже принята на предыдущих заседаниях, другая — будет решена сегодня», — сказал президент.
По его словам, речь не только о средствах индивидуальной защиты и медицинском оборудовании. «Это и работа критически важных объектов в регионах, поддержка малого бизнеса на местах, бесперебойность социальных выплат населению, обеспечение весенней посевной кампании», — отметил Зеленский.
Глава государства также заявил, что власть сделает всё, чтобы не допустить роста цен на продукты и товары первой необходимости в регионах. «Поскольку призывы к совести некоторых продавцов не помогли, будет пакет жестких мер, который испортит планы всем спекулянтам», — сказал он.
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