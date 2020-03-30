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Разумков подписал распоряжение о проведении сегодня внеочередного заседания Рады

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Разумков подписал распоряжение о проведении сегодня внеочередного заседания Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента в понедельник, 30 марта.

«В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины: созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 14 часов 30 марта 2020 года», — указывается в тексте документа, обнародованном пресс-службой парламента в Facebook.

Как сообщалось, среди вопросов, которые рассмотрит украинский парламент во время внеочередного заседания, проект закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно обеспечения лечения коронавирусной болезни, проект закона о внесении изменений к некоторым законодательным актам, направленным на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни.

Также народные депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно криминализации вывоза (пересылки) через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения, проект закона о внесении изменения в раздел XI «Переходные положения» Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрения отдельных вопросов во время судебного производства на период карантина, проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О комитетах Верховной Рады Украины», проект постановления о внесении изменений к постановлению Верховной Рады Украины «О некоторых вопросах организации работы Верховной Рады Украины на период действия карантина в Украине».

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Также парламентарии рассмотрят законопроект о внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» и о сокращении срока подачи альтернативных законопроектов к проекту Закона «О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес на рассмотрение Верховной Рады представления о назначении Ольги Буславец министром энергетики и защиты окружающей среди, Сергея Марченко — министров финансов и Максима Степанова — министром здравоохранения Украины.

Верховная Рада, Дмитрий Разумков, коронавирус
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