Внеочередное заседание Рады может состояться 13 апреля

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины состоится ориентировочно в понедельник, 13 апреля, сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

«Внеочередное заседание немного перемещено во времени. Оно состоится ориентировочно в понедельник», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24» в среду.

Разумков отметил, что только в среду вечером появился окончательный вариант изменений в государственный бюджет Украины, подготовленный Министерством финансов в работе с комитетами парламента.

"После этого мы смогли его раздать нашим коллегам, народным депутатам, чтобы они могли ознакомиться, изучить документ, дать свои замечания.

По словам Разумкова, еще будут дополнительные встречи, как с представителями депутатских фракций, так и главами комитетов, чтобы максимально качественный документы был рассмотрен и принят парламентом.

Спикер указал, что на заседании могут быть рассмотрены и другие законопроекты, но главным и первоочередным являются изменения в бюджет.