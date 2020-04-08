Внеочередное заседание Рады может состояться 13 апреля

Внеочередное заседание Верховной Рады Украины состоится ориентировочно в понедельник, 13 апреля, сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.
«Внеочередное заседание немного перемещено во времени. Оно состоится ориентировочно в понедельник», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24» в среду.
Разумков отметил, что только в среду вечером появился окончательный вариант изменений в государственный бюджет Украины, подготовленный Министерством финансов в работе с комитетами парламента.
"После этого мы смогли его раздать нашим коллегам, народным депутатам, чтобы они могли ознакомиться, изучить документ, дать свои замечания.
По словам Разумкова, еще будут дополнительные встречи, как с представителями депутатских фракций, так и главами комитетов, чтобы максимально качественный документы был рассмотрен и принят парламентом.
Спикер указал, что на заседании могут быть рассмотрены и другие законопроекты, но главным и первоочередным являются изменения в бюджет.
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