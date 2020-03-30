Рада сегодня не будет рассматривать законопроекты о банках и о продаже земли

Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник не будет рассматривать законопроекты о банках и о продаже земли, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«Тот перечень вопросов, который пришел от президента (на внеочередное пленарное заседание парламента — Ред.), вы все видели — они отображены на сайте Верховной Рады. По состоянию на сейчас этих вопросов, о которых вы сказали, в повестке дня пока что нет», — сказал Разумков на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос, будут ли народные депутаты рассматривать законопроекты о банках и продаже земли.

Ранее он подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента в понедельник, 30 марта, в 14.00.