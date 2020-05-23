Степанов внезапно передумал: Киев может переходить на второй этап выхода с карантина

Уровень заболеваемости в Киеве сейчас составляет 11.7 на 100 тыс населения при норме 12, поэтому Киев может переходить на второй этап смягчения карантина, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

«Хорошая новость для киевлян. Недавно мне поступили новые данные относительно показателей готовности регионов к послаблению карантина.... Киев может переходить на второй этап выхода с карантина», — написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Также министр отметил, что решение об очередном послаблении — дело городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС).

Кроме того, Стенпанов проинформировал, что в пятницу замглавы Минздрава Виктор Ляшко встретился с сотрудниками киевского метрополитена. «Сотрудники ответственно отнеслись к организации безопасной перевозки во время эпидемии коронавируса. Она разработали дистанционные разметки, закупили термометры и защитные щитки для сотрудников, а также обеспечили станции информационными материалами и видеороликами о Covid-19», — отмечается в сообщении.

Ранее утром в субботу на брифинге Степанов заявил, что показатели заболеваемости Covid-19 не позволяют Киеву переходить ко второму этапу ослабления карантина, но ситуации может измениться в ближайшее время.