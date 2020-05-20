В Киеве из-за несоблюдения санитарных норм закрыли продовольственный рынок

В Киеве за несоблюдение санитарных норм закрыли рынок «Десна», а также оштрафовали три ночных клуба, которые, несмотря на запрет, работали в минувшие выходные, заявил мэр города Виталий Кличко.
«Мы начали ослабление ограничений. Но, еще раз подчеркну: открытие заведений, предприятий — это, прежде всего, соблюдение правил и ответственность руководителей за безопасность персонала и посетителей. Например, в столице уже открылись 37 рынков, для которых прописан четкий регламент работы. Один из них — рынок „Десна“ — Госпродпотребслужба уже закрыла за несоблюдение санитарных норм и регламентов», — сообщил мэр во время онлайн пресс-конференции в среду.
Он отметил, что соблюдение норм в столице контролируют группы из представителей Госпродпотребслужбы, муниципальной стражи, районной власти и работников КП «Киевблагоустройство».
Они проверяют работу рынков, предприятий общественного питания и других предприятий, которые уже начали работать. И, в случае выявления нарушений, на место вызывают наряд полиции и составляют админпрокол. Противоэпидемические группы уже проверили 198 объектов. А правоохранители составили 46 протоколов в отношении нарушителей.
«По моему обращению полиция проверила ночные клубы и оштрафовала руководителей трех таких развлекательных заведений, которые город не позволял открывать, а они в минувшие выходные работали. Хочу подчеркнуть: если с введением послаблений люди будут пренебрегать правилами, — нас ожидает всплеск вируса. Я никого не пугаю. Но, например, в Чехии, через неделю после открытия торговых центров, крупных магазинов, парикмахерских и салонов зафиксировали большой всплеск заболевания. Поэтому призываю всех ответственно относиться к своему здоровью и соблюдать элементарные правила!», — подчеркнул Кличко.
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