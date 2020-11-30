Почти две трети украинцев считает, что страна сама не сможет справиться с эпидемией

62,3% украинцев считают, что Украина не сможет самостоятельно справиться с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.
Как свидетельствуют результаты опроса центра «Социальный мониторинг», представленные на пресс-конференции в понедельник в агентстве «Интерфакс-Украина», 20,7% опрошенных считают, что Украина способна справиться с эпидемией без помощи других стран мира, еще 17% затруднились ответить.
Также 73,2% опрошенных считают, что события в стране развиваются в неправильном направлении, 26,8% — в правильном.
Опрос проводился с 18 по 26 ноября 2020 года. Выборка — 3020 респондентов, которые опрашивались методом личного интервью по месту проживания. Погрешность — 1,1-1,9%.
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