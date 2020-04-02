Путин дал россиянам целый месяц выходных

В Росси пока не удается переломить ситуацию с распространением коронавируса, несмотря на все принимаемые усилия властей по борьбе с заболеванием. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, трансляцию его обращения вели местные телеканалы.
По его словам, есть субъекты России, где коронавирус уже создал серьезную угрозу для людей.
«Например, так, как в Москве, где переломить ситуацию, несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей, пока не удается», — отметил глава РФ.
По этой причине он объявил продлении введенных ранее для «обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» «нерабочих дней». В своем телеобращении к населению России Путин заявил, что нерабочими будут все дни вплоть до 30 апреля.
«Если обстановка позволит — скорректируем объявленный период нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил российский президент.
В предыдущий раз Путин выступил с телеобращением к населению России 25 марта. В выступлении, посвященном борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Предприятия в такие дни должны были сохранить зарплату сотрудникам, нерабочие дни не включаются в период отпуска. При этом целый ряд категорий работников домой не отпустили, а значительная часть организаций продолжила работу в удаленном режиме.
По данным сервиса HeadHunter, опубликованным 30 марта, на этой неделе продолжили работу 64% россиян. Остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то сократили из-за кризиса.
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