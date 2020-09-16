Украинцы больше боятся экономического кризиса, чем коронавируса

Согласно результатам опроса Социологической группы Рейтинг, более 60% респондентов, оценивая риски от пандемии коронавируса, заявили, что больше боятся экономических последствий, чем самой болезни.

Об этом сообщается на сайте Социологической группы Рейтинг.

«61%, оценивая риски от эпидемии, говорят, что боятся больше экономических последствий этого кризиса, чем заболевания. С другой стороны, 29% наоборот больше боятся болезни», — говорится в сообщении.

Согласно результатам опроса, 45% респондентов считают, что меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, являются оптимальными, 23% считают их слишком мягкими, 18% — наоборот слишком жесткими.

«Характерно, что с апреля растет число тех, кто считает, что меры борьбы с эпидемией слишком мягкие, в то же время растет и количество тех, кто считает меры слишком жесткими», — отмечается в релизе.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки, 15 сентября, зафиксировано 2958 случаев заражения коронавирусом.