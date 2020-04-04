В ВЭФ оценили влияние пандемии на мировую экономику

Ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ) Роберто Кротти в интервью агентству «РИА Новости» спрогнозировал, что пандемия коронавируса ускорит Четвертую индустриальную революцию, поскольку приведет к цифровизации экономик. Однако специалист считает, что одновременно может произойти их разобщение.

«Ожидается, что торговля будет сокращаться, хотя неясно, как долго этот эффект будет продолжаться вместе с перемещением людей, в то время как цепочки производства и сбыта, скорее всего, будут переформатированы», — сказал Кротти.

При этом экономист ВЭФ выразил сомнение в том, что в условиях распространения коронавируса более половины мировых компаний смогут полностью перейти на удаленную работу. Часть из них в принципе невозможно цифровизировать, а в других компаниях есть задержки с дальнейшим освоением гибкой организации.

В целом же, оценивая влияние пандемии на мировую экономику, Кротти отметил, что многое будет зависеть от того, какие отрасли развиты в той или иной степени. Больше всего пострадают государства, где есть большое количество предприятий, которые работают в нецифровых отраслях. Там потери могут быть компенсированы ростом производительности.

Накануне глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева констатировала, что мировая экономика сейчас переживает худшую рецессию чем во время глобального экономического кризиса.

«По сути, никогда еще за 75-летнюю историю нашего фонда так много стран не нуждалось в экстренном финансировании — к нам уже обратились 85 стран, причем все одновременно», — отметила Георгиева. В связи с этим МВФ готов задействовать весь свой резерв в размере $1 трлн и удвоит размер экстренного финансирования с $50 млрд до $100 млрд, добавила она.