Ляшко назвал дату, когда Украина победит коронавирус

Уже 22 июня в Украине может быть зафиксирована нулевая статистика заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.
Так, отвечая на вопрос, есть ли прогнозы относительно того, когда в Украине не будут регистрироваться новые заболевания коронавирусом, как это сегодня наблюдается, например, в Чехии, Ляшко заметил, что об этом сейчас еще рано говорить, но ориентированная дата у Минздрава есть.
«Мы говорим о 22 июня», — отметил Виктор Ляшко, подчеркнув, что ситуация будет зависеть от того, как поведет себя вирус.
«Очень много будет зависеть от того, есть ли сезонность у этого вируса, или нет. Потому что сейчас мы могли бы сказать, что есть сезонность, потому что география циркулирования вируса повторяет грипп и гриппоподобные заболевания. Но неожиданно в этом нашем графике появилась Российская Федерация, которая показывает динамику, когда болезнь в Европе уже идет на спад. Обычно у нас все страны Европы должны были бы показывать значительное снижение, после Европы должна была идти Северная Америка, Южная Америка, страны Африки, затем Австралия и снова на Китай. Так циркулирует грипп и гриппоподобные заболевания», — пояснил главный санврач.
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