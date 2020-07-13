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Дуда побеждает на выборах президента Польши

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Дуда побеждает на выборах президента Польши

Баллотирующийся на второй срок действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре выборов главы государства. Об этом свидетельствуют распространенные в понедельник данные Государственной избирательной комиссии по итогам обработки 99,97% бюллетеней.

Как заявил на пресс-конференции глава избиркома Сильвестр Марчиняк, за Дуду проголосовали 51,21% избирателей, а его конкурента мэра Варшавы Рафала Тшасковского поддержали 48,79% проголосовавших.

По словам Марчиняка, сейчас объявить официальные итоги выборов нельзя, так как еще не поступили протоколы от нескольких окружных избирательных комиссий, в том числе из-за границы. «Но это не те цифры, которые повлекли бы за собой изменение результата выборов», — добавил он.

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Явка, по предварительным данным, составила 68,12%. Несмотря на пандемию и сезон отпусков, явка значительно выше первого тура выборов (28 июня она составила 64,51% — Ред.) Это рекорд президентских выборов в XXI веке.

Польша, выборы, Анджей Дуда
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Комментарии (1)
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 1 час 17 минут назад

UA . БАТЬКІВЩИНА КИЇВСЬКА РУСЬ ВЛАДА ЗЕМЛЯ НАДРИ І ДОВГ ПЕРЕД БОГОМ ПОЗБАВИТИ ГРОМАДЯНСТВА ВСІХ ОКУПАНТІВ КОНТРУ І РАБІВ ХОЛУЇВ ДАНІ БОГОМ ТІЛЬКИ КОРІННОМУ НАРОДУ КИЇВСЬКОЇ РУСІ НЕВИКОНАННЯ СВОЇХ ПРАВ І ОБОВ'ЯЗКІВ Є ЗЛОЧИНОМ ПЕРЕД БОГОМ ДІТЬМИ ВНУКАМИ І ЛЮДСТВОМ І ПОВИННІ БУТИ ПОКАРАНІ ЧЕРЕЗ ПОВІШАННЯ НА ОСИЦІ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

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