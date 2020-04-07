В Китае впервые с января не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса

В материковой части Китая впервые с января за сутки никто не умер от коронавирусной инфекции COVID-19, согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР. Число заразившихся в стране за день увеличилось на 32 человека, при этом все новые случаи оказались завозными.

Всего с начала эпидемии число заразившихся в Китае составляет более 81,7 тыс. человек, умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, свыше 3,3 тыс. Большая часть инфицированных — более 77 тыс. человек — при этом выздоровела, и по этому показателю Китай продолжает лидировать.

Сейчас в стране остается 1242 заразившихся. Для сравнения, в Италии, где произошла одна из крупнейших в Европе вспышек заболевания, только за последние сутки коронавирус выявили у еще 3599 человек, приводит данные властей Corriere della Sera.

Представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн 29 марта заявил, что Китаю удалось остановить распространение коронавируса. Несмотря на это, в стране возможен новый виток борьбы с COVID-19, поскольку число завозных случаев продолжает расти, отметил он.

В конце марта в китайском городе Ухань, из которого началось распространение коронавируса, частично возобновили работу метро, которое из-за карантина было закрыто два месяца. Позднее в провинции Хубэй, административным центром которой является Ухань, восстановили внутреннее авиасообщение. В ней вновь открылись все аэропорты, кроме международного аэропорта Тянхэ.

По данным Университета Джонса Хопкинса, лидером по числу зараженных коронавирусом в мире считаются США, в которых известно о более 367 тыс. подтвержденных случаях заболевания. Второе и третье место занимают Испания и Италия — 136 тыс. и 132 тыс. заразившихся соответственно.