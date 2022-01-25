Начался избирательный процесс выборов народного депутата в Чернигове

Постановление Центральной избирательной комиссии о назначении промежуточных выборов народного депутата в одномандатном избирательном округе № 206 (центр — г.Чернигов), запланированных на 27 марта 2022 года, опубликовано во вторник в официальном издании Кабинета министров Украины «Урядовый курьер».

«Центральная избирательная комиссия постановляет: Назначить промежуточные выборы... на воскресенье, 27 марта 2022 года. Принять к сведению, что избирательный процесс промежуточных выборов... начинается за 60 дней до выборов — 26 января 2022 года», — говорится в тексте постановления ЦИК № 441, датированным 29 октября 2021 года.

Как сообщалось, выборы в округе № 206 были назначены в связи со смертью нардепа Антона Полякова (депутатская группа «За майбутне»), которого обнаружили мертвым в Днепровском районе 8 октября.

В начале января ЦИК утвердила календарный план выборов на округе № 206. «Избирательный процесс начнется 26 января. Выдвижение кандидатов в народные депутаты Украины политическими партиями продлится до 14 февраля включительно, путем самовыдвижения — до 24 февраля включительно. До этой же даты будет продолжаться представление документов в ЦИК для регистрации кандидатов в депутаты. Со следующего дня после принятия Комиссией решение о регистрации кандидатов начнется предвыборная агитация, которая продлится до 24 часов 25 марта. 26 марта — день тишины», — говорится в сообщении.

Результаты выборов ЦИК будет устанавливать до 11 апреля.