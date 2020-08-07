Три страны призвали Лукашенко уважать волю белорусского народа

Министерства иностранных дел трех стран — Германии, Франции и Польши — заявили о своем беспокойстве из-за грядущих выборов президента Беларуси и призвали Минск провести их честно. Совместное заявление опубликовано на сайте немецкого МИД.
«Мы с большой озабоченностью наблюдаем за происходящим в Беларуси. ...Мы настоятельно призываем белорусские власти провести предстоящие выборы свободно и справедливо, в том числе обеспечить независимый мониторинг со стороны местных наблюдателей», — говорится в заявлении.
Страны призвали власти Беларуси освободить всех заключенных, задержанных по политическим мотивам, отказался от насилия против прав человека, включая гражданские и политические свободы, и уважать волю белорусского народа.
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