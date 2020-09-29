Украинцы считают, что Украиной управляет МВФ

Среди украинцев наиболее распространено мнение, что из-за сотрудничества с Международным валютным фондом Украина оказалась под внешним управлением.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

По данным опроса, так считают 45% респондентов. 38% опрошенных отметили, что «сотрудничество Украины с МВФ дает Украине необходимую экономическую помощь», 17% — не определились с ответом, или не согласны с обоими вариантами.

Наиболее благосклонно к МВФ относится молодежь 18-29 лет (44% на 32%), а наиболее критично — респонденты 60 лет и старше (52% на 35%).