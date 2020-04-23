Госдолг США достиг новой рекордной величины

Общая сумма долговых обязательств федерального правительства США достигла рекордного уровня — $24,5 трлн, чему способствовали предпринимаемые меры по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщила в четверг телекомпания CBS.
С 1 января государственный долг США возрос на $1,5 трлн, отметила телекомпания, комментируя высказывания президента страны Дональда Трампа в среду о том, что его не беспокоит рост национального долга в связи с выделением триллионов долларов на преодоление последствий пандемии коронавируса.
Телекомпания напомнила, что Трамп в конце марта подписал закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн, что призвано смягчить ущерб, нанесенный пандемией. Документ предусматривает, в частности, выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие ряду отраслей. Во вторник Сенат Конгресса США одобрил очередной пакет мер почти на $500 млрд. Ожидается, что Палата представителей Конгресса проголосует по этому законопроекту в четверг.
Ранее газета The Washington Post подчеркивала, что госдолг США и долги американских корпораций из-за пандемии вырастут в нынешнем году до рекордных показателей, что, как считают эксперты, создаст риски для экономики после того, как с коронавирусом будет покончено. В соответствии с прогнозами, которые привело издание, расходы федерального бюджета в этом году на $4 трлн превысят доходы.
По оценкам специалистов Международного валютного фонда, обнародованным на прошлой неделе, в США госдолг из-за предпринимаемых мер противодействия распространению коронавируса вырастет в 2020 году до 131,1% ВВП. Согласно данным Бюро экономического анализа при американском Министерстве торговли, ВВП страны на конец прошлого года составлял $21,73 трлн.
В настоящее время США лидируют среди стран как по числу зараженных коронавирусом — более 842 тыс. человек, так и умерших — свыше 46 тыс.
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