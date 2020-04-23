Коронавирусная болезнь может длиться более месяца

В среднем процесс лечения COVID-19 длится 20 дней, но есть случаи, когда человек болел 37 дней.

Об этом на брифинге 23 апреля сказал киевский городской голова Виталий Кличко.

«Вирус COVID-19 — очень агрессивная и не до конца изученная болезнь. Лекарства от которой до сих пор нет и нет вакцины. Медики применяют различные препараты. Одни срабатывают, другие менее эффективны. Поэтому и лечится коронавирус очень сложно и долго. По данным специалистов, в среднем процесс лечения длится 20 дней. Есть и случаи, когда человек болел 37 дней», — сказал Кличко.

Он сообщил, что врачи проводят два ПЦР-теста, чтобы убедиться, что человек уже поборол вирус. По его словам, китайские и итальянские специалисты в свое время тоже начали так делать. Потому что оказалось, что один тест не может точно показать, что вируса в организме уже нет, а человек в это время может оставаться заразным.

Кличко добавил, что у половины людей, которые переболели COVID-19, вирус сохраняется в организме от одного до восьми дней, даже после исчезновения всех симптомов.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 23 апреля в Украине 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксированы 578 новых случаев