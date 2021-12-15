Сенат проголосовал за повышение лимита госдолга США

Сенат США одобрил во вторник закон о повышении лимита государственного долга на $2,5 трлн — до $31,4 трлн, передает телеканал C-SPAN.
Законопроект был одобрен по договоренности между лидером демократического большинства в Сенате Митчем Макконнеллом и лидером республиканского меньшинства Чаком Шумером. За проголосовали 50 сенаторов, против — 49. И в Сенате, и в Палате представителей большинством являются демократы.
Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен сообщала, что если к 15 декабря лимит не будет повышен, страну ждет дефолт. Ранее президент США Джо Байден подписал закон о временном повышении лимита государственного долга на $480 млрд до 3 декабря.
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