Зеленский обещает в пятницу открыть продовольственные рынки

Продовольственные рынки могут возобновить работу уже в эту пятницу, но при условии соблюдения всех правил безопасности.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

«Знаю, что важным вопросом является работа продовольственных рынков. На ближайшем заседании в среду правительство рассмотрит возможность их открытия. Я считаю, что при условии соблюдения всех правил безопасности уже в эту пятницу рынки смогут возобновить работу. Но хочу подчеркнуть — только при условии соблюдения всех правил безопасности», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что рабочие места, заработок граждан, в частности фермеров, очень важны, однако отметил, что жизнь и здоровье украинцев — превыше всего.

Напомним, что в понедельник в офисе Президента состоялось традиционное совещание по вопросам предотвращения распространения эпидемии COVID-19. Тогда глава государства Владимир Зеленский одобрил идею о возможности открытия рынков согласно определенному протоколу соблюдения правил безопасности во время эпидемии COVID-19.