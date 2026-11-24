НБУ визнав, що чинні особливості валютного регулювання та окремі урядові норми стримують розвиток послуги, яка дозволяє українським експортерам отримувати гроші за проданий товар, не чекаючи оплати від іноземного покупця. Про це НБУ повідомив у відповіді на запит Dilo.

Йдеться про експортний факторинг. Наприклад, українська компанія продала товар до Німеччини, але покупець заплатить лише через три місяці. Щоб не чекати, компанія може передати банку право отримати цей платіж і натомість одразу отримати фінансування. Згодом іноземний покупець розрахується вже з банком.

Це дозволяє бізнесу швидше отримувати кошти для закупівлі сировини, виплати зарплат та виробництва нових товарів. Однак в Україні розвиток такої послуги стримують, зокрема, регуляторні обмеження.

Регулятор пояснив, що серед причин є особливості валютних правил, запроваджених для захисту економіки під час воєнного стану, а також окремі питання урядового регулювання.

Водночас Нацбанк наголосив, що українське законодавство вже дозволяє банкам та фінансовим компаніям надавати послуги експортного факторингу.

Проте є важлива особливість. Якщо банк виплатив гроші українському експортеру замість іноземного покупця, це ще не означає завершення валютного нагляду за такою операцією. Для цього потрібні документи, які підтверджують, що гроші за експорт надійшли з-за кордону в Україну.

Таким чином, банк може профінансувати експортера раніше, але валютний нагляд за операцією залежить від надходження коштів з-за кордону.

У НБУ заявили, що готові працювати над змінами, які допоможуть розвивати експортний факторинг. Однак для цього недостатньо лише рішень Нацбанку. Потрібна також участь Міністерства економіки та інших державних органів.

Які саме правила планують змінити та коли це може відбутися, регулятор не уточнив.

Водночас НБУ не зміг назвати банки або фінансові компанії, які сьогодні пропонують експортний факторинг, оскільки не веде їхнього окремого переліку.

Нацбанк також не надав статистики таких операцій за 2022–2026 роки. Регулятор повідомив, що наразі не збирає окремих даних про факторинг за географією операцій, але відповідні зміни до статистичної звітності вже розроблені.