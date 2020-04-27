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Украинцы больше не смогут анонимно переслать на карту более 5 тысяч гривен в день

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Украинцы больше не смогут анонимно переслать на карту более 5 тысяч гривен в день

Максимальная сумма пополнения банковских карточек (кроме кредитных) через терминалы самообслуживания без идентификации клиента с 28 апреля снизится с 15 тыс. грн в день до 5 тыс. грн в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге, сообщили в пресс-службе ПриватБанка агентству «Интерфакс-Украина» в понедельник.

Как разъяснили в пресс-службе, на денежные переводы с карты на карту (р2р) ограничения распространяться не будут, поскольку владельцы карточек предоставили свои данные в банк во время их оформления.

«Если клиент проходил идентификацию в банке, то дополнительная идентификация будет не нужна. Клиенту необходимо будет авторизоваться по карте или номеру телефона в дистанционных каналах или пройти верификацию по карте или телефону у сотрудника отделения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения для неидентифицированных клиентов в 5 тыс. грн также будут распространяться на отправку денежных переводов и внесение средств на депозит, при этом для осуществления коммунальных и налоговых платежей, а также для погашения кредитов идентификация не нужна.

В пресс-службе также уточнили, что терминалы самообслуживания ПриватБанка могут идентифицировать только карты его клиентов, поскольку другие банки не открывают свои базы.

Как сообщалось, сооснователь monobank Олег Гороховский сомневается в возможности реализовать новые требования закона о финмониторинге относительно получения информации при совершении денежных операций.

«При осуществлении p2p переводов от 5 тыс. до 30 тыс. грн отправитель в момент инициирования платежа должен будет указать ФИО получателя, а при p2p переводе свыше 30 тыс. грн дополнительно указать номер счет получателя. Как это реализовать в сжатые сроки — большая загадка», — отметил он.

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Как сообщалось ранее, Верховная Рада в декабре 2019 года приняла в целом закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, он вступает в силу с 28 апреля этого года.

ПриватБанк, денежные переводы, отмывание денег
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Понедельник, 27 апреля 2020
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