У Зеленского решили, что открывать метро в Украине до 22 мая не стоит

Возобновление работы метрополитена в Украине, согласно плану, который наработало правительство, не может произойти до 22 мая, поскольку ранний запуск общественного транспорта грозит распространением эпидемии коронавируса, ситуация с которой еще не стабилизировалась, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на традиционном совещании под председательством президент Владимира Зеленского.
«Плановый умеренный подход к выходу из карантина — это правильно. Несмотря на усталость, нельзя относиться легкомысленно к эпидемии. Сегодня количество зараженных — более полутысячи. Транспорт — это прямой способ распространения этой опасности», — подчеркнул на совещании в четверг президент, сообщает пресс-служба главы государства.
Шмыгаль отметил, что в Украине за сутки выздоровело рекордное количество людей от коронавируса — 299. В то же время заразилось больше граждан, чем в предыдущие дни, — 507.
На совещании Зеленскому также доложили о ситуации с Житомирской вирусологической лабораторией, которая якобы загружена на 7-8 дней вперед и собиралась сделать трехдневный перерыв в тестировании на коронавирус. Главный санитарный врач Виктор Ляшко уже пообщался с представителями лаборатории и решил менеджерские вопросы, которые мешали проведению тестирования.
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