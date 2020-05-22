11 областей и Киев не готовы ко второму этапу послабления карантина

Ко второму этапу послабления карантина в Украине готовы 13 областей, в то же время, 11 областей и Киев не отвечают показателям, необходимым для второго этапа снятия карантинных ограничений.
Согласно данным, обнародованным на сайте Министерства здравоохранения, в частности, ко второму этапу послабления карантина готовы Винницкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Львовская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Черкасская и Черниговская области.
В то же время, отмечает Минздрав, к ослаблению карантина пока не готовы Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Николаевская, Полтавская, Ривненская, Хмельницкая и Черновицкая области.
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