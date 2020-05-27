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Правительство решило помочь бизнесу созданием Службы финрасследований

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Правительство решило помочь бизнесу созданием Службы финрасследований

Кабинет министров представил план стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19, который предполагает улучшение доступа к финансам, уменьшение налогового давления на бизнес, разумное регулирование экономики, продвижение экспорта и в целом содержит 230 пунктов.

Правительство утвердило план с трехдневной доработкой на заседании в среду.

«Мы хотим быть прогнозированными для бизнеса и избежать ситуаций, когда бизнес не может прогнозировать работу из-за неожиданных решений государства. В том числе административных барьеров, создание Службы финансовых расследований, автоматическое продолжение срока действия лицензий и разрешений», — сказал министр развития, экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

По его словам, большинство предложений правительства базируются на доступе к финансам и рынкам, а также модернизации.

Премьер-министр Денис Шмигаль в свою очередь назвал «красную линию, которая проходит через всю программу».

«Мы сегодня представляем и начинаем публичное обсуждение правительственной программы стимулирования экономики для преодоления последствий COVID-19, экономического восстановления. Этот документ мы начали готовить сразу после карантина и работали над ним более шести недель», — заявил глава правительства.

По словам Шмыгаля, меры по восстановлению экономики формировали с учетом всех факторов и возможных последствий. Он отметил, что к работе над программой правительство привлекло более 90 аналитических центров Украины, десятки бизнес-ассоциаций, отдельных компаний, в том числе и представителей малого и среднего бизнеса.

«Почему мы потратили на написание больше месяца? Потому что коронакризис — это новый вызов для мира. Ничего похожего не видели как минимум последние 100 лет. Поэтому этот кризис, он трехмерный и бьет по трех главных аспектах нашей жизнедеятельности: в системе здравоохранения, экономике и социальной сфере» — отметил Шмыгаль.

По словам премьера, стратегия, которую представляет правительство якобы дает комплексный ответ на все кризисные вызовы. Он указал, что для того, чтобы программа стала комплексной «было несколько ступенек, которыми мы двигались».

В частности, правительство создало Совет экономического развития, в который привлекли экспертов, представителей бизнеса, народных депутатов. Во время создания совета Кабмин работал вместе с Офисом президента. Также во время работы над программой, по словам Шмыгаля, создали рабочие группы по функциональному и отраслевому подходам.

«Семь секторальных групп, а именно по промышленности, энергетике, агропромышленному комплексу, информационным технологиям, а также в сфере услуг, транспорта и инфраструктуры. Также было сформировано шесть функциональных групп по поддержке малого и среднего бизнеса, международной торговле, инвестициям, инновациям, рынку труда, регулированию», — пояснил премьер.

Глава Кабмина добавил, что каждая из этих групп формировала дорожную карту соответствующих изменений. По словам Шмыгаля, разрабатывалось прогнозирование экономического эффекта от каждого мероприятия. В первую очередь, по его словам, правительство собирается внедрять мероприятия «с высоким эффектом и низкой сложностью».

«Красной линией, которая проходит через всю программу, является принцип приоритета украинского производителя, который платит налоги и создает рабочие места в Украине. Конечно, это приоритет, локализация, здоровый экономический национализм — это сегодня стратегия многих стран, и мы будем двигаться в этом направлении. Поэтому одна из частей программы так и называется «Защита украинских товаров, работ и услуг от их импортных альтернатив» — заявил Шмыгаль.

По его словам, теперь Украина будет использовать весь спектр инструментов Всемирной торговой организации и Генерального соглашения по тарифам и торговле для защиты украинских предприятий.

«Каждая отрасль в нашей стратегии имеет два обязательных параметра. Речь идет о доступе к финансам и доступе к рынкам. Например, если мы говорим о поддержке небольших бизнесов, то это программы доступных кредитов, запуск грантовых программ, расширение участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках, а также всесторонняя помощь по выходу на внешние рынки», — отметил премьер.

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Также, правительство сейчас обсуждает уменьшение налоговой нагрузки для малого и среднего бизнеса и так называемую «регуляторную гильотину». По словам Шмыгаля, об успехе можно будет говорить тогда, когда ФЛП больше не будут нуждаться в помощи бухгалтеров в заполнении документов

«Сам документ и его презентацию мы опубликуем и быстро соберем дополнительные отзывы. Мы активно начнем внедрять каждый шаг стратегии, чтобы выйти на экономическое восстановление уже во второй половине текущего года», — добавил Шмыгаль.

Кабмин, Служба финансовых расследований, коронавирус
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