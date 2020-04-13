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Кабмин предлагает увеличить бюджет Пенсионного фонда на 30 миллиардов

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Кабмин предлагает увеличить бюджет Пенсионного фонда на 30 миллиардов

Кабинет министров Украины предлагает увеличить расходы на Пенсионный фонд Украины на 29,7 млрд грн.

Об этом говорится в законопроекте № 3279-д о внесении изменений в Государственный бюджет на 2020 год, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Согласно предложенных изменений предполагается добавить 29 млрд 704 млн 100 тыс. грн на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам, и покрытие дефицита средств Пенсионного фонда.

В утвержденном госбюджете на 2020 год на эти расходы заложено 172,5 млрд грн, а с предлагаемыми изменениями сумма составит 202,2 млрд грн.

В то же время правительство предлагает сократить расходы на Фонд социальной защиты инвалидов на 359 млн 936 тыс. грн.

В частности, предлагается уменьшить расходы на финансовую поддержку общественных объединений лиц с инвалидностью на 22 млн 936 тыс. грн, а на мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью — на 337 млн грн.

Напомним, 1 апреля на своем заседании Кабинет министров принял постановление о повышении пенсионных выплат и оказании социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году в связи с глобальным кризисом, вызванным коронавирусом.

Кроме того, Пенсионный фонд Украины сообщил, что 1 мая 2020 года в Украине проведут индексацию пенсий.

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Ранее, на внеочередном заседании 30 марта, Верховная Рада отправила на доработку законопроект № 3276 о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год. Чтобы принять проект закона депутатам не хватило нескольких голосов. Через неделю законопроект № 3276 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» в доработанном варианте внесли в парламент и зарегистрировали как 3276-д.

13 апреля Верховная Рада соберется на внеочередное заседание.

 

Пенсионный фонд, Кабмин, бюджет, коронавирус
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