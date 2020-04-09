Правительство внесло изменения в карантинные ограничения

Кабинет министров на своем заседании в среду внес изменения в постановление о предотвращении распространения COVID-19.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Телеграм-канале.
«Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции», — отмечается там.
В частности, правительство разрешило работать таким объектам:
— почтовой и курьерской деятельности;
— строительных работ;
— по сбору и заготовке отходов;
Сначала в этом перечне также числились заведения торговли строительными материалами, но позже Кабмин внес правки в документ и эта категория объектов из него исчезла.
Также Кабмин разрешил обходиться без самоизоляции некоторым категориям людей в возрасте старше 60 лет. Это:
— государственные служащие, депутаты всех уровней, мэры, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона «О предотвращении коррупции»;
— военнослужащие и работники ВСУ, других законных военных формирований и правоохранительных органов;
— лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения Covid-19;
— лица, обеспечивающие деятельность предприятий, учреждений и организаций, которые:
Кроме того, Кабинет министров утвердил порядок обязательной госпитализации лиц, осуществляющих пересечение государственной границы, в обсерваторы (самоизоляторы).
Предоставил местным органам власти право осуществлять расходы на проживание лиц в обсерваторах за счет средств местных бюджетов (в частности резервного фонда этих бюджетов).
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