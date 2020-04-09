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Правительство внесло изменения в карантинные ограничения

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Правительство внесло изменения в карантинные ограничения

Кабинет министров на своем заседании в среду внес изменения в постановление о предотвращении распространения COVID-19.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в своем Телеграм-канале.

«Уточнили перечень объектов, которые могут работать во время карантина и категории граждан 60 лет и старше, которые не подлежат самоизоляции», — отмечается там.

В частности, правительство разрешило работать таким объектам:

— почтовой и курьерской деятельности;

— строительных работ;

— по сбору и заготовке отходов;

Сначала в этом перечне также числились заведения торговли строительными материалами, но позже Кабмин внес правки в документ и эта категория объектов из него исчезла.

Также Кабмин разрешил обходиться без самоизоляции некоторым категориям людей в возрасте старше 60 лет. Это:

— государственные служащие, депутаты всех уровней, мэры, судьи и другие лица, на которых распространяется действие закона «О предотвращении коррупции»;

— военнослужащие и работники ВСУ, других законных военных формирований и правоохранительных органов;

— лица, осуществляющие мероприятия, связанные с недопущением распространения Covid-19;

— лица, обеспечивающие деятельность предприятий, учреждений и организаций, которые:

  • осуществляют деятельность и предоставляющих услуги в области энергетики, химической промышленности, транспорта, информационно-коммуникационных технологий, электронных коммуникаций, в банковском и финансовом секторах, оборонной промышленности;
  • предоставляют услуги в сферах жизнеобеспечения населения, в частности в сферах централизованного водоснабжения, водоотведения, снабжения электрической энергией и газом, производства продуктов питания, сельского хозяйства, здравоохранения;
  • являются коммунальными, аварийными и спасательными службами, службами экстренной помощи населению;
  • включены в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства;
  • являются объектами потенциально опасных технологий и производств.

Кроме того, Кабинет министров утвердил порядок обязательной госпитализации лиц, осуществляющих пересечение государственной границы, в обсерваторы (самоизоляторы).

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Предоставил местным органам власти право осуществлять расходы на проживание лиц в обсерваторах за счет средств местных бюджетов (в частности резервного фонда этих бюджетов).

карантин, Кабмин, коронавирус
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