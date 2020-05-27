Киев откроет ТРЦ без развлекательных зон

Торгово-развлекательные центры в Киеве начнут открываться с субботы, 30 мая, однако без работы развлекательных зон и с соблюдением санитарных норм и регламентов, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
«Друзья, хочу сообщить, что сегодня Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об открытии в столице торгово-развлекательных центров (без работы развлекательных зон). ТРЦ в Киеве — с соблюдением санитарных норм и регламентов — открывать с субботы, 30 мая», — сказал он на онлайн-брифинге в среду.
По слова мэра, также с 30 мая смогут начать работу и гостиницы, кроме хостелов.
«Для отелей прописаны четкие требования, которые они должны соблюдать. Температурный скрининг сотрудников и постояльцев. Масочный режим вне номеров. Разрешается одновременное пребывание посетителей в вестибюле из расчета не более одного человека на 10 квадратных метров площади помещения», — отметил Кличко.
В то же время, рестораны в отелях пока будут работать на вынос и на обслуживание в номерах.
«Решение же о работе ресторанов и кафе в столице комиссия по чрезвычайным ситуациям примет отдельно», — подчеркнул он.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016