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Украинские работники в Польше не хотят ехать домой на карантин

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Украинские работники в Польше не хотят ехать домой на карантин

Большинство трудовых мигрантов из-за пределов ЕС, в частности из Украины, во время эпидемии COVID-19 хотят остаться в Польше.

Об этом говорится в опросе, проведенном совместно компанией EWL и Центром Восточной Европы Варшавского университета, проведенном среди иностранцев 9-15 апреля, сообщает Укринформ.

«Подавляющее большинство иностранцев (85%), которые работают в Польше, во время эпидемии коронавируса хотят остаться в Польше, в основном ввиду возможности работать и заработка (55%)», — отмечают авторы исследования.

Большинство опрошенных иностранцев испытывают негативные последствия пандемии коронавируса. В частности, 61% из них начали работать меньше, а 27% вынуждены были сменить сферу трудоустройства. Более половины из них (58%) опасаются потерять работу.

В то же время, боятся заразиться коронавирусом лишь 18% опрошенных.

В целом большинство иностранцев (72%) чувствуют себя в Польше безопасно, а ограничения, с которыми они сталкиваются в РП в связи с коронавирусом, они воспринимают положительно.

Большинство респондентов (63,5%) собираются воспользоваться автоматическим продлением срока действия рабочих виз и пребыванием в рамках безвизового режима, как было предложено правительством Польши на период эпидемии и 30 дней после нее в рамках поддержки предпринимателей и работников.

Директор компании EWL Анджей Коркус заметил, что в Польше скоро начнется сезон сбора фруктов и овощей, а в связи с закрытием границ в Польше не будет хватать рабочих рук.

«Это означает, что пришло время очередных решительных шагов власти в отношении специальных решений для иностранцев, работающих в Польше. Тем более, что в борьбу за сезонных работников в Польше уже включились такие страны, как Германия, Финляндия или Великобритания», — подчеркнул Коркус.

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Исследование «Иностранный работник во время коронавируса» было проведено 9-15 апреля методом онлайн-опроса в группе 600 трудовых мигрантов из-за пределов ЕС, из которых 91,5% являются гражданами Украины.

Польша, заробитчане, коронавирус
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