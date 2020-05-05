Украинские работники в Польше не хотят ехать домой на карантин

Большинство трудовых мигрантов из-за пределов ЕС, в частности из Украины, во время эпидемии COVID-19 хотят остаться в Польше.
Об этом говорится в опросе, проведенном совместно компанией EWL и Центром Восточной Европы Варшавского университета, проведенном среди иностранцев 9-15 апреля, сообщает Укринформ.
«Подавляющее большинство иностранцев (85%), которые работают в Польше, во время эпидемии коронавируса хотят остаться в Польше, в основном ввиду возможности работать и заработка (55%)», — отмечают авторы исследования.
Большинство опрошенных иностранцев испытывают негативные последствия пандемии коронавируса. В частности, 61% из них начали работать меньше, а 27% вынуждены были сменить сферу трудоустройства. Более половины из них (58%) опасаются потерять работу.
В то же время, боятся заразиться коронавирусом лишь 18% опрошенных.
В целом большинство иностранцев (72%) чувствуют себя в Польше безопасно, а ограничения, с которыми они сталкиваются в РП в связи с коронавирусом, они воспринимают положительно.
Большинство респондентов (63,5%) собираются воспользоваться автоматическим продлением срока действия рабочих виз и пребыванием в рамках безвизового режима, как было предложено правительством Польши на период эпидемии и 30 дней после нее в рамках поддержки предпринимателей и работников.
Директор компании EWL Анджей Коркус заметил, что в Польше скоро начнется сезон сбора фруктов и овощей, а в связи с закрытием границ в Польше не будет хватать рабочих рук.
«Это означает, что пришло время очередных решительных шагов власти в отношении специальных решений для иностранцев, работающих в Польше. Тем более, что в борьбу за сезонных работников в Польше уже включились такие страны, как Германия, Финляндия или Великобритания», — подчеркнул Коркус.
Исследование «Иностранный работник во время коронавируса» было проведено 9-15 апреля методом онлайн-опроса в группе 600 трудовых мигрантов из-за пределов ЕС, из которых 91,5% являются гражданами Украины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016