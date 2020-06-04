Рада ввела в ВСУ новые звания согласно стандартам НАТО

Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона № 2247 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно воинских званий военнослужащих». За документ проголосовал 291 народный депутат.

В частности, законопроект вносит изменения в уставы Вооруженных сил Украины и адаптирует их под нормы армий стран-членов Североатлантического альянса. Теперь в списке званий ВСУ не будет генерал-полковника и генерала армии Украины. Вместо первого звания будет «генерал», второе пропадет из списка совсем.

Также появится новое звание «бригадный генерал», который в военной иерархии будет следующим после полковника. После «бригадного генерала» будет генерал-майор. В Военно-морских силах звание бригадного генерала будет соответствовать чину коммодор.