Рада собирается увеличить расходы на оборону на 36,5 млрд грн

Верховная Рада в ближайшее время может увеличить расходы государственного бюджета на оборону на 36,5 млрд грн, сообщила член парламентского комитета по вопросам бюджета Леся Забуранная.

«Украинская армия станет сильнее — на нужды обороны направим дополнительно 36,5 млрд грн. Такие изменения Верховная Рада внесет в госбюджет уже в ближайшее время», — написала Забуранная в Facebook в среду.

По ее словам, из этой суммы 21 млрд грн планируется направить на денежное обеспечение бойцов Вооруженных Сил и Госспецслужбы транспорта, 6,46 млрд грн — на вооружение, 3,73 млрд грн — на закупку средств индивидуальной защиты, 1,4 млрд грн — на горюче-смазочные материалы, 1,5 млрд грн — на питание военных, 1,15 млрд грн — на укрепление Территориальной обороны, 1 млрд грн — закупку вещевого имущества, 0,21 млрд грн — на закупку сухпайков.

«У государства есть ресурсы на эти расходы: рента газодобывающих компаний, перевыполнение бюджета, помощь международных партнеров. Ожидаем также в сессионном зале проекты законов, которые изменят Бюджетный кодекс и позволят оперативно распоряжаться средствами для армии. Кроме того, предусмотрены средства на содержание резервистов. Это около 2 млрд грн ежемесячно», — указала она.