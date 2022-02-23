Рада увеличила расходы на оборону

Верховная Рада внесла изменения в госбюджет 2022 года, увеличив расходы на оборону на 9 млрд 96 млн грн.
За соответствующий законопроект № 7012-д в целом проголосовали 345 народных депутатов
Депутаты также приняли решение, чтобы спикер парламента Руслан Стефанчук немедленно его подписал.
Законом предполагается по бюджетной программе 2101150 «Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования» увеличить расходы с 28,4 млрд грн до 37,5 млрд грн. Источником покрытия этих расходов предусматривается перевыполнение плана доходов общего фонда госбюджета в январе 2022 года в размере 9,096 млрд грн.
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