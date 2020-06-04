Зеленский хочет отменить визы для иностранных туристов

Президент Владимир Зеленский будет предлагать Министерству иностранных дел провести визовую либерализацию для стран, граждане которых стремятся приехать в Украину для туризма.
Об этом он заявил во время встречи с представителями туристической отрасли в Каменце-Подольском.
Мероприятие транслировалось на странице Офиса президента в Facebook.
«Я дам задание, потому что это моя вертикаль, МИД. Мое предложение о визовой либерализации, особенно сейчас — отменить визы из того списка стран, граждане которых хотят к нам попасть», — сказал Зеленский.
По его словам, визы могут быть отменены, в частности, для граждан арабских стран, Австралии, Новой Зеландии, Китая.
Президент напомнил, что сейчас политика такая, что если какая-то страна отменяет визы для украинцев, то и Украина зеркально отменяет визы для граждан той страны. «Сейчас не время, нам надо конкурировать за туриста», — подчеркнул президент.
Зеленский также отметил, что в то время, когда выезд за границу временно ограничен из-за пандемии коронавируса, внутренний туризм может стать очень популярным в Украине.
«Сейчас такой момент, когда из-за коронавируса, не из-за того, что мы специально не хотим выпускать людей в любую страну, а из-за коронавируса, мы видим, что внутренний туризм может быть в Украине очень популярным», — отметил Зеленский.
По его словам, нужно поощрить приезжать в Украину иностранных туристов.
«Мы с вами объехали, я думаю, весь мир, по крайней мере много стран, и мы видим, что есть в Украине, что можно с этим сделать. Поэтому не будем ждать какой-то „коронавирусной туристической инфекции“, не будем ждать, что придет такое время и мы будем собирать всех и говорить, давайте что-то делать, у нас нет туризма, наши замки никому не нужны, они не в очень хорошем состоянии, у нас ничего нет. Это то, что у нас было в медицине, было и есть, но мы там каждый день выравниваем», — обратился к представителям туротрасли президент.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 3-4 июня находится с рабочей поездкой на Хмельнитчине.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016