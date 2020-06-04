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Зеленский хочет отменить визы для иностранных туристов

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Зеленский хочет отменить визы для иностранных туристов

Президент Владимир Зеленский будет предлагать Министерству иностранных дел провести визовую либерализацию для стран, граждане которых стремятся приехать в Украину для туризма.

Об этом он заявил во время встречи с представителями туристической отрасли в Каменце-Подольском.

Мероприятие транслировалось на странице Офиса президента в Facebook.

«Я дам задание, потому что это моя вертикаль, МИД. Мое предложение о визовой либерализации, особенно сейчас — отменить визы из того списка стран, граждане которых хотят к нам попасть», — сказал Зеленский.

По его словам, визы могут быть отменены, в частности, для граждан арабских стран, Австралии, Новой Зеландии, Китая.

Президент напомнил, что сейчас политика такая, что если какая-то страна отменяет визы для украинцев, то и Украина зеркально отменяет визы для граждан той страны. «Сейчас не время, нам надо конкурировать за туриста», — подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что в то время, когда выезд за границу временно ограничен из-за пандемии коронавируса, внутренний туризм может стать очень популярным в Украине.

«Сейчас такой момент, когда из-за коронавируса, не из-за того, что мы специально не хотим выпускать людей в любую страну, а из-за коронавируса, мы видим, что внутренний туризм может быть в Украине очень популярным», — отметил Зеленский.

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По его словам, нужно поощрить приезжать в Украину иностранных туристов.

«Мы с вами объехали, я думаю, весь мир, по крайней мере много стран, и мы видим, что есть в Украине, что можно с этим сделать. Поэтому не будем ждать какой-то „коронавирусной туристической инфекции“, не будем ждать, что придет такое время и мы будем собирать всех и говорить, давайте что-то делать, у нас нет туризма, наши замки никому не нужны, они не в очень хорошем состоянии, у нас ничего нет. Это то, что у нас было в медицине, было и есть, но мы там каждый день выравниваем», — обратился к представителям туротрасли президент.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 3-4 июня находится с рабочей поездкой на Хмельнитчине.

туристы, виза, Владимир Зеленский
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