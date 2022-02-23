Рада поддержала введение в Украине чрезвычайного положения

Верховная Рада Украины приняла решение о введении с 24 февраля чрезвычайного положения. С этим к нардепам обратился Совет национальной безопасности и обороны.

Народные депутаты поддержали обращение СНБО о введении ЧС по всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей.

«За» проголосовали 335 депутатов.

Как сообщал ранее на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов, чрезвычайное положение в Украине вводится сроком на 30 дней с возможностью продления еще максимум на 30 дней. При этом он заверил, что режим ЧС не отразится на повседневной жизни граждан.