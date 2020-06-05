Украинцы верят, что Украина победит «отсталую» Россию

В Украине только 10,3% населения считают, что в будущем Россия одержит победу. В то же время, 50,5% респондентов говорят, что победу одержит Украина.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Киевского международного института социологии.
Еще 35,7% затруднились сказать, а 3,5% отказываются отвечать.
Больше всего в победу Украины верят на Западе, меньше всего – на Донбассе. Победу России больше всего видят в будущем на Востоке.
Кроме того, 37,2% населения считает, что Украина достигнет победы, поскольку Россия слабое отсталое государство, а с Украиной весь цивилизованный мир. Им в противовес 31,2% говорит, что Украина никогда не победит, поскольку политически и экономически гораздо слабее России.
Еще 27,9% населения трудно ответить на этот вопрос, а 3,7% отказываются говорить свое мнение.
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