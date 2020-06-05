Рейтинг Зеленского падает, но все равно остается достаточно высоким

Рейтинг Зеленского упал за неделю, за него проголосовали бы 40,9% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), ранее за него бы отдали голоса 42,6% украинцев.

Рейтинг бывшего Президента Петра Порошенко составляет 15,7%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного на пресс-конференции, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, за кого из 8 предложенных кандидатов они проголосовали бы, если бы выборы Президента проходили сейчас (в конце апреля).

Среди тех, кто голосовал бы и определился с кандидатом, 40,9% отдали бы голос Зеленскому, 15,7% — Порошенко, 9,2% — Смешко, 8,9% — сопредседателю фракции «Оппозиционная платформа «За життя» в Верховной Раде Юрию Бойко, 8,7% — председателю фракции «Всеукраинское объединение «Батьківщина» в Раде Юлии Тимошенко, 6,4% — председателю политсовета «За життя» Виктору Медведчуку, 4% — председателю Радикальной партии Олегу Ляшко, 1,5% — депутату от фракции «Голос» в парламенте Святославу Вакарчуку.

4,8% опрошенных отдали бы голос другим кандидатам, однако каким именно — не уточняется.

Опрос проводился 26-30 апреля среди 1,5 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера.