В Нью-Йорке отменили комендантский час

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио решил не продлевать истекший в воскресенье срок действия комендантского часа в крупнейшем городе США. Об этом де Блазио сообщил в своем Twitter.
«Мы отменяем комендантский час, это решение вступает в силу немедленно. Вчера и минувшей ночью население города показало себя с наилучшей стороны», — написал градоначальник.
При этом он напомнил, что в предстоящий понедельник Нью-Йорк приступает к первой фазе отмены санитарно-эпидемиологических мер, введенных из-за распространения коронавируса нового типа. «Мы завтра сделаем первый крупный шаг. Будьте осторожны и заботьтесь друг о друге», — написал мэр.
По данным телекомпании CNN, минувшей ночью во время демонстраций в мегаполисе были задержаны более 10 человек. Этот показатель составлял 40 человек в ночь на субботу, 270 человек в ночь на 5 июня и превышал 700 человек в ночь на 1 июня.
Власти ввели комендантский час примерно в 40 городах США. В Лос-Анджелесе и многих населенных пунктах штата Калифорния, а также в Миннеаполисе, Далласе (штат Техас), Денвере (штат Колорадо), Сент-Поле (штат Миннесота) и в Вашингтоне такой режим уже отменен. Комендантский час был отменен на одну ночь в Атланте и остается в силе в том числе в Буффало, Чикаго (штат Иллинойс), Майами (штат Флорида) и Филадельфии (штат Пенсильвания).
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