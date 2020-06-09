Во всех районах Нью-Йорка появятся улицы с названием «Жизни черных важны»

Участки улиц с названием «Жизни черных важны» появятся во всех районах Нью-Йорка. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в муниципалитете мэр города Билл де Блазио.
«Что касается наименования улиц, то это тот сигнал, который должен глубоко прочувствовать и город и страна в целом и он состоит в том, что жизни черных важны», — заявил Билл де Блазио.
По его словам, так будет назван участок улицы неподалеку от муниципалитета на Манхэттене, а участки улиц в других районах — Бруклине, Бронксе, Куинсе и Стейтен-Айленде — будут определены после консультаций с представителями общественных организаций.
Лозунг «Жизни черных важны» часто использовали в последние дни в Нью-Йорке и в других городах США участники акций протеста против убийства полицейским в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.
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