Во всех районах Нью-Йорка появятся улицы с названием «Жизни черных важны»

Участки улиц с названием «Жизни черных важны» появятся во всех районах Нью-Йорка. Об этом сообщил в понедельник на брифинге в муниципалитете мэр города Билл де Блазио.

«Что касается наименования улиц, то это тот сигнал, который должен глубоко прочувствовать и город и страна в целом и он состоит в том, что жизни черных важны», — заявил Билл де Блазио.

По его словам, так будет назван участок улицы неподалеку от муниципалитета на Манхэттене, а участки улиц в других районах — Бруклине, Бронксе, Куинсе и Стейтен-Айленде — будут определены после консультаций с представителями общественных организаций.

Лозунг «Жизни черных важны» часто использовали в последние дни в Нью-Йорке и в других городах США участники акций протеста против убийства полицейским в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.