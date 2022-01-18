На всей территории Казахстана отменяют режим ЧП

Режим чрезвычайного положения отменяется в полночь 19 января в семи оставшихся регионах Казахстана, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.
«С полуночи 19 января прекращается действие режима чрезвычайного положения в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях», — написал Уали во вторник в соцсети.
Ранее было досрочно отменено чрезвычайное положение в остальных 10-ти регионах.
«Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения», — отметил он.
Режим ЧП был введен в Казахстане после того, как начавшиеся в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана) митинги против повышения цен на сжиженный газ переросли в массовые протесты и беспорядки по всей стране.
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