На всей территории Казахстана отменяют режим ЧП

Режим чрезвычайного положения отменяется в полночь 19 января в семи оставшихся регионах Казахстана, сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

«С полуночи 19 января прекращается действие режима чрезвычайного положения в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях», — написал Уали во вторник в соцсети.

Ранее было досрочно отменено чрезвычайное положение в остальных 10-ти регионах.

«Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения», — отметил он.

Режим ЧП был введен в Казахстане после того, как начавшиеся в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана) митинги против повышения цен на сжиженный газ переросли в массовые протесты и беспорядки по всей стране.