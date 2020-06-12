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Жителю Нью-Йорка грозит 20 лет тюрьмы за поджог полицейской машины

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Жителю Нью-Йорка грозит 20 лет тюрьмы за поджог полицейской машины

Двадцать лет лишения свободы грозит жителю США за поджог полицейской машины во время демонстраций и беспорядков в городе Нью-Йорке. Об этом сообщила в четверг прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк.

«Обвинение Майкла Родригеса в поджоге пустого автомобиля управления полиции города Нью-Йорка 2 июня 2020 года... было направлено в четверг на рассмотрение федерального суда Бруклина», — говорится в сообщении прокуратуры. По ее данным, обвиняемый был арестован утром того же дня.

В распоряжении прокуратуры имеется видео, запечатлевшее инцидент. Родригес положил картон на ветровое стекло служебной машины полиции, облил легковоспламеняющимся составом и совершил поджог. Злоумышленник снял пожар на встроенную камеру сотового телефона и скрылся. «В случаев признания виновным ему грозят 20 лет тюрьмы», — уточнила прокуратура.

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Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены. В последующие дни им были предъявлены обвинения.

Нью-Йорк, протесты, Джордж Флойд
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