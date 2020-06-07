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Стерненко вызывают в СБУ для вручения подозрения

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Стерненко вызывают в СБУ для вручения подозрения

Одесского активиста Сергея Стерненко вызывают в Службу безопасности Украины для вручения подозрения в деле об убийстве им человек. Такой пост сам активист разместил на своей странице в Facebook.

Защищаясь от двух нападающих, активист ударил одного из них ножом, ранение оказалось смертельным.

«Мне подготовили сообщение о подозрении за самозащиту. Уже официально. Об этом свидетельствует новый вызов в СБУ, который я сегодня получил. В вызове указано, что меня как свидетеля вызывают для вручения уведомления о подозрении 9 июня в 10:00», — пишет Стерненко.

По его словам, вызов получен с нарушением норм Уголовного процессуального кодекса — ведь согласно статье 135, он должен быть получен за три дня до назначенной даты, однако в случае активиста пройдет всего два. Стерненко направил следователю ответ, что не может явиться по объективным причинам.

«За такой срок (учитывая еще, что завтра выходной) я не успею подготовиться к вручению подозрения и привлечь защитников. Поэтому если им нужно, чтобы я явился, пусть вызывают на другую дату, чтобы я мог надлежащим образом реализовать свое право на защиту», — объясняет он.

Подозрение подготовили по статье 115 Уголовного кодекса — умышленное убийство, утверждает Стерненко.

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Напомним, что вчером 24 мая 2018 года на одесского правого активиста Сергея Стерненко напали недалеко от его дома двое людей. Во время столкновения активист получил ножевое ранение руки, а один из нападавших — смертельное ранение в область живота.

СБУ, Сергей Стерненко
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