Стерненко вызывают в СБУ для вручения подозрения

Одесского активиста Сергея Стерненко вызывают в Службу безопасности Украины для вручения подозрения в деле об убийстве им человек. Такой пост сам активист разместил на своей странице в Facebook.

Защищаясь от двух нападающих, активист ударил одного из них ножом, ранение оказалось смертельным.

«Мне подготовили сообщение о подозрении за самозащиту. Уже официально. Об этом свидетельствует новый вызов в СБУ, который я сегодня получил. В вызове указано, что меня как свидетеля вызывают для вручения уведомления о подозрении 9 июня в 10:00», — пишет Стерненко.

По его словам, вызов получен с нарушением норм Уголовного процессуального кодекса — ведь согласно статье 135, он должен быть получен за три дня до назначенной даты, однако в случае активиста пройдет всего два. Стерненко направил следователю ответ, что не может явиться по объективным причинам.

«За такой срок (учитывая еще, что завтра выходной) я не успею подготовиться к вручению подозрения и привлечь защитников. Поэтому если им нужно, чтобы я явился, пусть вызывают на другую дату, чтобы я мог надлежащим образом реализовать свое право на защиту», — объясняет он.

Подозрение подготовили по статье 115 Уголовного кодекса — умышленное убийство, утверждает Стерненко.

Напомним, что вчером 24 мая 2018 года на одесского правого активиста Сергея Стерненко напали недалеко от его дома двое людей. Во время столкновения активист получил ножевое ранение руки, а один из нападавших — смертельное ранение в область живота.